La Juventus può disegnare un clamoroso scambio in vista della prossima sessione estiva di calciomercato: occhi in Spagna, Ronaldo può dire addio

Una tripletta che ha steso il Cagliari rilanciando la squadra di Pirlo sempre più in alto. La Juventus si gode Cristiano Ronaldo ma, in vista del prossimo calciomercato estivo, potrebbe pensare di privarsi dell’asso lusitano con un anno d’anticipo: ecco quindi il possibile clamoroso scambio con il Real Madrid.

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: scambio con Zidane

Un’idea che potrebbe prendere corpo anche grazie all’ultima ‘apertura’ di Zidane. Un CR7 bis, a Madrid, è un’opzione da tenere fortemente in considerazione. Lo pensa il tecnico transalpino così come Perez che non ha mai realmente digerito il rumoroso addio del portoghese in direzione Torino.

Adesso, dunque, Ronaldo resta un nome vivo per l’attacco del Real che potrebbe quindi imbastire uno scambio con la ‘Vecchia Signora’. Con l’attaccante nuovamente alla corte di Zidane, a fare il percorso inverso sarebbe Isco. Il trequartista spagnolo è in scadenza, come Ronaldo, nel giugno 2022.

Valutazioni molto vicine quelle dei due ex compagni: circa 25-30 milioni. Uno scenario in divenire, per la stagione che verrà: Ronaldo può salutare Torino e lasciare il posto a Isco.