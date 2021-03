Juventus e Inter sono avversarie dentro e fuori dal campo, e si sfidano anche nel calciomercato: entrambe però vedono sfumare un obiettivo

L’Inter con la vittoria di ieri inizia a mettere una seria ipoteca sulla vittoria dello scudetto. Infatti i nerazzurri ora sono a nove punti di distanza dal Milan secondo, ma a sperare ancora nella rimonta è la Juventus, che vincendo con il Napoli il recupero, potrebbe arrivare a meno sette.

Sia Inter che Juventus però sono già al lavoro per rinforzare la rosa nella prossima stagione, mettendo nel mirino un attaccante in Spagna. Entrambi i top club italiani però potrebbero rimanere beffati. L’obiettivo infatti sembrerebbe vicino al rinnovo di contratto con il club d’appartenenza.

Calciomercato Juventus e Inter, Dembele si allontana: rinnova con il Barcellona

Il Barcellona sta vivendo una stagione sicuramente molto complicata. Infatti i catalani sono usciti dalla Champions League per mano del PSG, che all’andata al Camp Nou gli ha rifilato un netto 1-4. Mentre in campionato al momento sono a sette punti di distanza e questa sera contro l’Huesca, c’è l’opportunità di accorciare a meno quattro.

I blaugrana nella prima parte di stagione sembravano non contare molto su Ousmane Dembele, anche a causa di alcuni infortuni. Ad oggi invece il francese è tornato ad essere un giocatore fondamentale per Koeman, collezionando 33 presenze e mettendo a segno 8 gol e 4 assist, con la sua permanenza che si avvicina. Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todofichajes.com’, il Barcellona sarebbe pronto a rinnovare il contratto di Dembele fino al 2025, per evitare che il prossimo anno possa partire a parametro zero e a conferma che il club punti ancora forte su di lui. Questo dunque porta sia la Juventus che l’Inter, due delle squadre molto interessate a lui, a veder sfumare il proprio obiettivo per la prossima stagione.