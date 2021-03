La Juventus potrebbe a breve dire addio a Dybala in sede di calciomercato: il Barcellona avrebbe avviato i contatti

Delusione amara per la Juventus nella Champions League 2020-21. L’uscita dalla Coppa di nuovo agli ottavi di finale contro il Porto, dopo l’eliminazione dello scorso anno contro il Lione, ha lasciato una ferita profonda nell’ambiente bianconero. La vittoria contro il Cagliari e la tripletta di Ronaldo non possono certo bastare a risollevare gli animi. Ciò anche considerando che l’obiettivo scudetto sembra sempre più lontano in questa stagione, visto lo strapotere dell’Inter nell’ultimo periodo. Tiene banco, inoltre, in società la questione legata al futuro di Paulo Dybala in sede di calciomercato. L’argentino potrebbe dire addio a breve e ci sarebbero importanti novità al riguardo.

Calciomercato Juventus, Dybala erede di Griezmann al Barcellona

Il rischio per la Juventus di non portare a casa alcun trofeo in questa stagione è esistente e rilevante. In campionato, aspettando di recuperare la partita con il Napoli, c’è l’Inter schiacciasassi prima in classifica a +10 punti. La squadra di Conte sta continuando a vincere partite non semplici anche soffrendo come nell’ultimo match contro il Torino. La possibilità, quindi, che i nerazzurri riescano ad interrompere l’egemonia della ‘Vecchia Signora’ è più che concreta. In Coppa Italia, invece, ci sarà l’Atalanta nella finale: scontro tutt’altro che agevole.

Ma in ogni caso, vista l’ennesima delusione in Champions, la società è probabile provvederà a mettere in atto importanti cambiamenti nella rosa in vista della prossima stagione. Un calciatore che è possibile dica addio a fine anno è Dybala: l’argentino non sembra più centrale nei piani tecnici del club ed è in scadenza nel 2022, ma l’accordo per il prolungamento non è ancora stato raggiunto. Secondo quanto riferisce il sito ‘DonBalon.com’, inoltre, il Barcellona avrebbe individuato nel classe ’93 il profilo giusto per sostituire Antoine Griezmann.

L’esperienza del francese con i blaugrana non è stata delle migliori fino ad ora ed è probabile che faccia le valigie per andare altrove. Il tecnico degli spagnoli Koeman ed il nuovo presidente Laporta avrebbero già avviato i contatti con Agnelli per la seconda punta. L’ex Atletico Madrid, inoltre, piace alla Juve e le due dirigenze potrebbero pensare di mettere in piedi un clamoroso scambio per la prossima estate. Potrebbe trattarsi di un affare alla pari sui 60-70 milioni di euro. A complicare la possibile operazione ci sarebbe, però, lo stipendio del 29enne: parliamo di ben 25 milioni di euro all’anno. Ma Paratici e il patron bianconero è possibile valutino seriamente questa ipotesi, che permetterebbe, tra le altre cose, di evitare l’eventuale clamorosa perdita di Dybala a parametro zero.