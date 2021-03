L’Inter vive un grande momento sul campo e pensa anche a rinforzare la rosa: nuovo colpo dalla Premier League

È un momento straordinario quello che sta ottenendo l’Inter, che ha collezionato ben otto vittorie consecutive negli ultimi due mesi ed è passata dalla seconda posizione alla vetta della classifica con ben nove punti di vantaggio sulle inseguitrici. Al momento subito dietro c’è il Milan, che ieri ha collezionato un brutto ko contro il Napoli, mentre al terzo posto c’è la Juventus che sembra essere meglio posizionata rispetto ai rossoneri.

La ‘Vecchia Signora’ infatti ha una gara in più da disputare e per questo lo svantaggio può ridursi fino a sette punti, ma l’Inter vive comunque una posizione privilegiata e può permettersi diversi passi falsi senza perdere comunque la vetta della classifica. I nerazzurri sono fuori da ogni competizione e pertanto da dicembre stanno preparando una gara alla settimana, anche per questo sembra esserci maggiore freschezza.

Calciomercato Inter, si pensa al colpo Tielemans: affare da 50 milioni di euro

La squadra dell’Inter è concentrata esclusivamente sul campo perché vuole riportare un trofeo a Milano, sponda nerazzurra, dopo dieci anni dall’ultima volta. La società invece continua a pensare anche al futuro e studia già le nuove mosse da attuare nella sessione di calciomercato estiva per poter rendere ancor più competitiva questa rosa e puntare a obiettivi sempre più importanti.

Nel mirino dei nerazzurri, secondo quanto riportato da ‘Fichajes.com’, ora sembrerebbe esserci Youri Tielemans, che attualmente veste la maglia del Leicester. Il classe 1997 però sta vivendo una buonissima stagione e per questo il suo prezzo non sembra essere così basso: il club inglese infatti potrebbe lasciar partire il suo giocatore per circa 50 milioni di euro. L’Inter invece sembra disposta ad offrire 40 milioni, secondo indiscrezioni spagnole.

In questa annata Tielemans ha collezionato 29 presenze e ha siglato anche 6 reti in Premier League.