Serie A, l'Inter soffre e passa con Lautaro Martinez. Roma KO

Sono terminate le partite in programma alle ore 15.00 in Serie A. L’Inter è passata contro il Torino grazie a un gran gol di Lautaro Martinez. Male, invece, la Roma

L’Inter ha sofferto contro il Torino, ma è riuscita a trovare tre punti pesanti nella corsa allo scudetto. I nerazzurri non sono riusciti a trovare spazi per lunghi tratti del match contro i granata decisamente abbottonati nella loro metà campo. Tutto accade nel secondo tempo: Lukaku la sblocca su rigore, poi è Lautaro Martinez su stupendo assist di Sanchez a trovare il gol partita con un magnifico colpo di testa. In mezzo il gol di Sanabria che aveva illuso i granata.

Non è andata bene alla Roma. Dopo l’impegno in Europa League, infatti, i giallorossi hanno dovuto abdicare contro il Parma con il punteggio di 2-0. Decisivi i gol di Mihaila in avvio e nella ripresa il rigore di Hernani. Sconfitta pesante per i giallorossi in ottica corsa alla Champions League. Di seguito i risultati e i marcatori.

TORINO-INTER 1-2 (Lukaku 62′, Sanabria 70′, Lautaro Martinez 85′)

PARMA-ROMA 2-0 (Mihaila 9′, Hernani 55′)

Classifica Serie A: Inter punti 65, Milan 56, Juventus e Atalanta 52, Roma 50, Napoli 47, Lazio 46, Sassuolo 39, Verona 38, Udinese 33, Sampdoria 32, Bologna 31, Fiorentina 29, Genoa 28, Spezia 26, Benevento 26, Cagliari 22, Torino 20, Parma 19, Crotone 15.