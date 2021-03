Ancora problemi per Rino Gattuso. Salterà la prossima sfida di Serie A contro la Roma, ecco il motivo dopo Milan-Napoli

Non finiscono i problemi in casa Napoli. Rino Gattuso perderà un giocatore fondamentale per il suo sistema di gioco: salterà la sfida contro la Roma Giovanni Di Lorenzo. Il terzino azzurro, diffidato, è stato ammonito nella ripresa durante la sfida contro il Milan.

Così lo stesso allenatore calabrese dovrà inventarsi altre soluzioni vista l’assenza anche di Faouzi Ghoulam, che ha iniziato la riabilitazione dopo il grave infortunio al ginocchio. Per il terzino algerino la stagione è finita. Una settimana importante di recupero per il Napoli, che scenderà in campo proprio domenica prossima contro la Roma: sette giorni per provare così nuove soluzioni alternative. Giovanni Di Lorenzo è stato uno degli uomini più utilizzato dallo stesso Gattuso: l’ex Empoli si è messo in luce sulla fascia destra andando anche a segno con gol importanti.

A destra dovrebbe esserci così Hysaj, schierato a San Siro nel ruolo di terzino sinistro, mentre a sinistra tornerà titolare Mario Rui. Un altro scontro diretto importante per i partenopei, pronti al tour de force finale per cercare di conquistare la quarta posizione in classifica.