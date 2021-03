Tre punti d’oro per il Napoli che sogna ancora la qualificazione alla prossima Champions League: Milan battuto, il tabellino e la classifica

Il Napoli continua a sognare. La compagine partenopea supera di misura il Milan a San Siro grazie alla rete di Politano ad inizio ripresa. Tre punti decisivi per continuare a sognare la qualificazione alla prossima Champions League con una stagione vissuta tra alti e bassi. Ancora una sconfitta per i rossoneri, privi di Zlatan Ibrahimovic: altri punti buttati via con lo Scudetto che ora si allontana sempre di più. Con la vittoria decisiva contro il Torino l’Inter allunga così sempre di più in classifica con un margine sempre più importante. Con una vittoria in meno (quella da recuperare contro la Juventus) il Napoli si porta al quinto posto a quota 50 punti in classifica.

Milan-Napoli 0-1, il tabellino e la classifica

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Kessiè (67′ Meitè); Castillejo (60′ Saelemaekers), Calhanoglu (60′ Brahim Diaz), Krunic (60′ Rebic); Leao (79′ Hauge). A disp.: Tatarusanu, A. Donnarumma, Kalulu, Kjaer. All.: Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Di Lorenzo; Demme (79′ Bakayoko), Fabian Ruiz; Politano (79′ Mario Rui), Zielinski (75′ Elmas), Insigne; Mertens (59′ Osimhen). A disp.: Contini, Meret, Bakayoko, Zedadka, Costanzo, Lobotka, Cioffi. All.: Gattuso.

Marcatori: 49’Politano

Ammoniti: Maksimovic, Di Lorenzo, Theo Hernandez

Espulsione: Rebic

Arbitro: Pasqua

