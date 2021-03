Cristiano Ronaldo batte ogni tipo di record. Il campione portoghese ha superato Pelé diventando il miglior marcatore di sempre: i complimenti

Dopo la delusione per l’uscita dalla Champions, è arrivata la tripletta personale in Serie A contro il Cagliari: Cristiano Ronaldo che ha superato il record di Pelé arrivando 770 gol in gare ufficiali. Il campione portoghese è diventato così il miglior marcatore nella storia del calcio professionistico. E così sul profilo Instagram sono arrivati anche i complimenti della leggenda brasiliana: “La vita è un volo in solitaria. Ognuno fa il suo viaggio. E che bel viaggio stai facendo! Ti ammiro molto, mi piace guardarti giocare e questo non è un segreto per nessuno. Congratulazioni per aver battuto il mio record di gol nelle partite ufficiali. Il mio unico rimpianto è non averti potuto abbracciare oggi. Ma lascio questa foto in vostro onore, con grande affetto, come simbolo di un’amicizia che esiste da tanti anni”.

Una storia fantastica iniziata tantissimi anni fa nelle giovanili dello Sporting Lisbona per poi arrivare a vincere numerosi trofei a livello personale e con i maggiori club europei, come Manchester United, Real Madrid e Juventus.

Lo stesso Cristiano Ronaldo ha scritto un lungo post sul suo profilo Instagram: “Le ultime settimane sono state piene di notizie e statistiche che mi considerano il miglior marcatore mondiale nella storia del calcio, superando i 757 gol ufficiali di Pelé”. Poi si continua a leggere: “La mia eterna e incondizionata ammirazione per il signor Edson Arantes do Nascimento, come il rispetto che ho per il calcio della metà del XX secolo, mi ha portato a prendere in considerazione il suo punteggio di 767, ipotizzando i suoi 9 gol per il São Paulo, così come il suo obiettivo unico per la squadra militare brasiliana, come obiettivi ufficiali”.

Infine, lo stesso Cristiano Ronaldo ha tenuto a precisare il suo punto di vista: “Oggi, quando ho raggiunto il traguardo ufficiale di 770º nella mia carriera professionale, le mie prime parole vanno dritte a Pelé. Non c’è giocatore al mondo che non sia cresciuto ascoltando storie sulla sua carriera, i suoi obiettivi e i suoi successi”.

“E per questo motivo, sono pieno di gioia e orgoglio quando riconosco l’obiettivo che mi ha messo in cima alla lista dei gol del mondo, superando il record di Pelé, qualcosa che non avrei mai potuto sognare mentre crescevo da bambino di Madeira. Grazie a tutti coloro che hanno preso parte a questo fantastico viaggio con me”, il suo messaggio finale per ringraziare tutti quelli che hanno creduto in lui.