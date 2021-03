Il rinnovo di Donnarumma con il Milan non arriva, e i rossoneri sono sempre più vicini a trovare un sostituto nel prossimo calciomercato

Gianluigi Donnarumma è in scadenza di contratto con il Milan a giugno. E il rinnovo traballa a sufficienza che sulla sua testa pende un immenso punto interrogativo. I rossoneri sono certi di voler ancora il campano a difendere i pali, ma la trattativa con l’agente del portiere, Mino Raiola, si è incagliata sulle cifre, tanto che la possibilità di perderlo a zero nella prossima finestra del calciomercato è molto alta. La dirigenza si sta dunque guardando attorno per trovare un sostituto all’altezza. L’ipotesi arriva direttamente dalla Premier, dalla squadra che gli uomini di Pioli hanno appena incontrato in Europa League.

Calciomercato Milan, Donnarumma ancora non rinnova | Sogna De Gea tra i pali

David De Gea, la partita contro il Milan all’Old Trafford, valevole per gli ottavi finale di Europa League, non l’ha potuta giocare. In quarantena dopo il ritorno dalla Spagna, in cui ha assistito alla nascita del figlio, il portiere nato a Madrid, ma dal 2011 nelle fila del Manchester United, non ha potuto quindi esserci.

Per il ritorno, però, potrà tornare a difendere i pali della sua squadra. Anche se, a essere sinceri, la sua mancanza i Red Devils non l’hanno sentita più di tanto. Il sostituto Dean Henderson si è fatto trovare abbastanza pronto, tanto che potrebbe essere lui il futuro dello United in porta, mettendo quindi lo spagnolo alla porta, di un altro tipo ovvio.

E quindi, con il rinnovo di Donnarumma che assomiglia sempre di più a una soap opera sudamericana, il Milan avrebbe pensato proprio a De Gea per l’anno prossimo. In scadenza di contratto nel 2023 con gli inglesi, il portiere classe ’90 è valutato al momento intorno ai 35-40 milioni di euro. Insomma, non una cifra da poco. E se il rinnovo di Gigio traballa soprattutto per lo stipendio, il sogno per portare l’estremo difensore a Milano si complica un po’, perché anche il suo ingaggio non è tra i più bassi.