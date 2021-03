Paolo Maldini è tornato a parlare ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti prima del fischio d’inizio di Milan-Napoli: la verità su Kessie

Tutto pronto a San Siro. Paolo Maldini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’inizio di Milan-Napoli: “Ibrahimovic partecipa anche fuori dal campo in queste settimane. Il merito del successo è un po’ di tutti, tante le componenti delle vittorie che sono arrivate: dal gruppo squadra alla società fino ad arrivare ai meriti dell’allenatore”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, erede Ronaldo | Conferme dalla Spagna

Poi sul rinnovo di Kessie: “Ci siamo già mossi, anche per quanto riguarda quello di Calabria. Man mano ci proveremo anche per gli altri. Ancora non raggiungiamo uno di questi obiettivi, ma ci stiamo lavorando”. Infine, su Gattuso: “L’ho abbracciato, è un allenatore in continua evoluzione. La fortuna di ogni allenatore è quella di aprire la propria mente anche se hai avuto da calciatore grandi vittorie anche con altre idee”.

Una sfida importante per quanto riguarda il prosieguo della stagione per le due compagini italiane che puntano alle zone alte della classifica. Il Milan ha perso un po’ di terreno dopo aver comandato la classifica per tanti mesi, mentre la squadra partenopea punta ad entrare tra le prime quattro per la qualificazione all prossima qualificazione della Champions League.