La Juventus potrebbe vedere l’addio di Cristiano Ronaldo in estate, ma il suo ritorno in Spagna si complica: Perez non ha dimenticato

La Juventus deve ancora metabolizzare a pieno l’eliminazione dalla Champions League per mano del Porto. Le conseguenze di tale debacle naturalmente potrebbero avere ripercussioni non solo sulla stagione bianconera, ma anche sulla permanenza dei top player, in particolare di Cristiano Ronaldo. Infatti dopo l’ennesima delusione europea in bianconero il portoghese potrebbe pensare all’addio a fine stagione. Per lui potrebbero riaprirsi le porte del Real Madrid, ma il presidente Perez sembrerebbe non aver dimenticato quanto successo in passato.

Tre anni fa Cristiano Ronaldo diceva addio al Real Madrid alzando al cielo la tredicesima Champions League della storia del club spagnolo, ovviamente da assoluto protagonista. La decisione di lasciare i ‘Blancos’ portò il portoghese ad approdare alla Juventus, per un trasferimento storico per i bianconeri. A distanza di tre anni, e con molte delusioni europee, CR7 potrebbe pensare di tornare sui suoi passi, tornando al Real Madrid a fine stagione.

Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, il ritorno di Ronaldo al Real Madrid non sarebbe così scontato. Infatti il presidente Florentino Perez non avrebbe dimenticato le dichiarazioni post finale contro il Liverpool del portoghese, che dichiarò di voler lasciare il club spagnolo, spostando l’attenzione dal successo della squadra su di lui. Un episodio che al presidente spagnolo ancora non sarebbe andato giù e che potrebbe complicare il suo ritorno nei ‘Blancos’.