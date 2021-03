Nel prepartita di Cagliari Juventus a intervenire ai microfoni di Sky è Paratici, il ds dei bianconeri, che svela il futuro di Ronaldo

Prima della partita della Juventus contro il Cagliari alla Sardegna Arena, è il direttore sportivo dei bianconeri, Fabio Paratici, a presentarsi ai microfoni di Sky. Tra le domande a cui ha risposto, anche quella riguardante Cristiano Ronaldo e il probabile calciomercato che potrebbe aprirsi sul fenomeno portoghese.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, erede Ronaldo | Conferme dalla Spagna

Calciomercato Juventus, Paratici: “Assurdo discutere Ronaldo”

Prima del match con il Cagliari, il ds della Juventus, Fabio Paratici, è intervenuto su Sky: “L’Inter ha vinto? Per noi non cambia niente, dobbiamo pensare solo a vincere“, ha iniziato. “È un’annata particolare, non possiamo pensare di giocare tutte le partite al massimo. La squadra ha fatto gare buone e meno buone come tutti, ci aspettiamo anche oggi di fare una buona partita e fare risultato”, ha continuato ancora il piacentino.

LEGGI ANCHE >>>> Serie A, l’Inter passa: meraviglia di Lautaro Martinez. Tonfo Roma

Si è poi levato qualche sassolino dalla scarpa sul futuro del campione portoghese, Cristiano Ronaldo: “Quello che sta succedendo mi sta facendo sorridere, non pensavo nella mia carriera di dover discutere un campione come lui. Parliamo di un calciatore che nel 2020 mi pare abbia segnato 41 gol e ad oggi è capocannoniere della Serie A. Ha vinto titoli a non finire, siamo orgogliosi di averlo con noi e ce lo teniamo stesso. Rappresenta senz’altro il futuro della Juventus. Dobbiamo pensare non tanto al mercato, ma al finale di stagione”, ha detto Paratici.

LEGGI ANCHE >>>> CMWEB | Calciomercato Inter, una riserva per Mihajlovic

Infine, una battuta su Kulusevski. “È un giocatore in evoluzione continua, vedremo in che posizione renderà di più e come poi muoverci per rinforzi in uno o nell’altro ruolo”, ha concluso il ds della Juventus.