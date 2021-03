La Juventus possibile protagonista del calciomercato estivo: scambio in Liga tra attaccanti che coinvolge anche Paulo Dybala

La Juventus pianifica le mosse per il prossimo calciomercato. La prematura uscita dalla Champions League ha accelerato i pensieri della dirigenza, pronta a rinnovare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i reparti interessanti c’è l’attacco, con i bianconeri che si muoveranno con operazioni sia in entrata che in uscita. La condizione economica mondiale favorisce l’ipotesi di scambi, e l’ultima suggestione arriva dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, Dybala al Barcellona

La Juventus, secondo quanto riferisce ‘Il Corriere dello Sport’, avrebbe mostrato interesse per Antoine Griezmann. Il francese – classe 1991 – è in uscita dal Barcellona, società con la quale ha un contratto sino al 2024. Gli appena sei gol in Liga lo hanno messo in discussione e così i bianconeri stanno valutando l’ipotesi di uno scambio che coinvolgerebbe anche Paulo Dybala.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, erede Pirlo | Dal clamoroso ritorno all’ex Inter

L’argentino è in scadenza nel 2022, ma non ha ancora rinnovato con la Juventus e la prossima sarà l’ultima estate nella quale i bianconeri potrebbero ricavare qualcosa dalla sua cessione. Juventus e Barcellona – che hanno concluso già un affare simile con Arthur e Pjanic – potrebbero tornare a parlarsi a giugno. A preoccupare, però, è l’ingaggio del francese, che dovrà rivedere le sue pretese (percepisce 18 milioni) per giocare in Serie A.