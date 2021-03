La Juventus rischia di veder sfumare un obiettivo per il centrocampo: lo spagnolo è vicino all’accordo con il Bayern Monaco

Il calciomercato estivo si avvicina e le big del calcio europeo iniziano a pianificare le mosse per non farsi trovare impreparate. La Juventus si prepara a rinnovare la rosa in vista della prossima stagione, ma rischia di dover rinunciare ad un obiettivo per il centrocampo. Il giocatore, infatti, è ad un passo dal Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, il Bayern Monaco soffia il giocatore

Il giocatore in questione è Saul Ninguez, vicino a lasciare l’Atletico Madrid. Lo spagnolo, classe 1994, ha un contratto in scadenza nel 2026, ma ha perso lo status di titolare nella corte di Diego Simeone. Come riporta ‘As’, infatti, il giocatore è stato superato nelle gerarchie da Marcos Llorente e Lemar. Da qui lo scontento e la possibilità di cambiare maglia già in estate, con molto anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto.

L’interesse del Bayern Monaco è stato il motivo che ha convinto Salul a prendere in considerazione l’ipotesi di voler lasciare l’Atlético e dirigersi verso la Bundesliga. La sua clausola risolutiva è di 150 milioni, ma gli spagnoli – vista anche la situazione di crisi economica – sono disposti ad accettare il suo trasferimento per un importo compreso tra 35 e 50 milioni di euro. Juventus beffata.