Torna il sorriso in casa Juventus dopo l’eliminazione dalla Champions League: tris al Cagliari, ma il presidente Giulini furioso per il fallo di Ronaldo

La Juventus vince e convince con una super prestazione di Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta dopo la prova opaca in Champions League. Torna così il sorriso in casa bianconera dopo l’eliminazione dalla massima competizione europea riservata ai top club europei. Tre gol al Cagliari grazie alla gioia personale di CR7, per la compagine di Semplici in gol Simeone con il risultato finale di 1-3. Inoltre, ad inizio partita lo stesso campione portoghese si è reso protagonista anche di un fallo su Cragno molto pericoloso, punito dall’arbitro soltanto con l’ammonizione.

Nel post-partita è intervenuto il presidente del club sardo, Tommaso Giulini, che ha svelato il su punto di vista ai microfoni di Sky Sport: “Sono deluso dalla prestazione e anche dalla mancata espulsione di Ronaldo, poteva cambiare la partita. Se il gioco pericoloso mette a grave rischio l’incolumità dell’avversario, il regolamento parla di espulsione”.