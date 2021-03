Cagliari-Juventus sta vedendo una grande prestazione di Cristiano Ronaldo. Fa discutere, però, un episodio che riguarda il campione portoghese

Cristiano Ronaldo sta giocando una partita straordinaria contro il Cagliari. Il portoghese era stato fortemente criticato negli ultimi giorni. L’eliminazione per mano del Porto, infatti, è cocente e l’attaccante si è reso protagonista di una prova decisamente negativa, proprio nei match in cui solitamente lui non fallisce.

Oggi, però, il bomber ex Real Madrid sta rispondendo alla grande alle critiche con una straordinaria tripletta già nel primo tempo. Una gamba tesa nei confronti di Alessio Cragno sta facendo discutere tutti. Secondo molti il portoghese doveva essere assolutamente espulso, mentre è arrivato solo il giallo. Di seguito il pensiero che corre su Twitter.

Ma come fa a non essere rosso per #Ronaldo questo? pic.twitter.com/dc4npAwPyF — Il Fatto Interista (@fattointerista) March 14, 2021