L’anticipo del sabato sera di Serie A valido per la 27esima giornata vede affrontarsi Genoa e Udinese, match che finisce 1-1

Dopo Sassuolo-Verona terminata 3-2 e Benevento-Fiorentina finita 1-4, il sabato di Serie A si chiude con il match di Marassi tra Genoa e Udinese. Le due squadra sono entrambe alla ricerca di punti importanti per aumentare il distacco dalla zona retrocessione.

Il match nel primo tempo inizia subito forte con il vantaggio dei padroni di casa dopo soli otto minuti grazie al gol di Goran Pandev, il quinto in campionato per lui, che viene convalidato solamente dopo un check del Var per un eventuale tocco di mano. Alla mezz’ora di gioco arriva il pari della squadra di Gotti grazie al rigore realizzato da Rodrigo De Paul, dopo che Pereyra era stato travolto in area da Criscito. Nella ripresa le due squadre faticano a costruire azioni pericolose e sbagliano molto, con il match che dunque termina 1-1. Un buon punto sia per Genoa che per Udinese, che avrebbero potuto fare qualcosa in più per portare a casa i tre punti.

Genoa-Udinese 1-1: tabellino e classifica

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman (82′ Behrami), Czyborra; Shomurodov (89′ Pjaca), Pandev (70′ Scamacca). All. Ballardini

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan (64′ Makengo), Stryger-Larsen; Pereyra; Llorente (81′ Nestorovski). All. Gotti

Arbitro: Camplone

Var: Massa

Ammoniti: 10′ Pandev, 28′ Criscito, 74′ Badelj, 90′ Nestorovski

Marcatori: 8′ Pandev, 30′ De Paul (rig)

CLASSIFICA: Inter 62, Milan 56, Juventus** e Atalanta* 52, Roma 50, Napoli** 47, Lazio 46, Sassuolo 39, Verona* 38, Sampdoria 32, Udinese* 33, Fiorentina* 29, Bologna 28, Genoa* 28, Spezia* 26, Benevento* 26, Cagliari 22, Torino*** 20, Parma 16, Crotone* 15.

* Una partita in più

** Una partita in meno

*** due partite in meno