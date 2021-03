Calciomercato Inter, ribaltone Wijnaldum | Ecco dove andrà

L’Inter è molto interessata a Georginio Wijnaldum, che probabilmente si libererà a zero dal Liverpool: ma c’è il Barça

L’Inter è sempre molto attenta a sfruttare eventuali occasioni di mercato. Soprattutto i colpi a parametro a zero in grado di alzare il livello della rosa di Antonio Conte. L’allenatore nerazzurro non ha potuto usufruire del mercato di gennaio, ma la prossima estate per forza di cosa dovrà intervenire per rinforzare la squadra. Uno dei colpi potrebbe essere Georginio Wijnaldum, centrocampista del Liverpool col contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. E riguardo l’olandese potrebbe esserci un nuovo ribaltone.

Inter, il Barcellona forte su Wijnaldum

Secondo quanto riferito da ‘FootballInsider247.com‘, il Barcellona è molto vicino a ingaggiare Georginio Wijnaldum a parametro zero. Addirittura, si riporta che l’affare è concluso al 95%. Ieri si era parlato di un Barça più defilato, ma oggi c’è un nuovo ribaltone. Il centrocampista olandese sembra molto felice di trasferirsi nella squadra di Koeman, che lo ritiene un suo pupillo. L’ex Newcastle ha rifiutato il rinnovo con il Liverpool lo scorso novembre, ma ormai le cose sembrano essere compromesse. E il Barcellona -con Laporta nuovo presidente- sembra aver superato l’Inter.