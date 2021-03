Zlatan Ibrahimovic è in scadenza di contratto con il Milan: la sua presenza non più indispensabile, doppio nome per il bomber

Il Milan senza Ibrahimovic? Si può. L’attaccante svedese è stato fin qui considerato fondamentale per la crescita avuta in questa stagione dalla squadra di Pioli. Il peso in campo e fuori del numero 11 rossonero è stato evidente nei mesi scorsi, ma i segnali che la squadra possa anche far a meno di lui non sono mancati. Partendo dai risultati ottenuti durante i suoi diversi stop per infortunio. Paradossalmente la conferma che Ibrahimovic non sia più indispensabile potrebbe arrivare dalla prossima gara di Europa League. Un Milan che supera il Manchester United senza il suo leader sarebbe il segnale più chiaro della possibilità di poter pensare a novità in avanti.

Calciomercato Milan, Ibra via: Cavani o Marega idee per l’attacco

Nel caso in cui il Milan e Ibrahimovic dovessero decidere di non proseguire insieme, per i rossoneri sarebbe necessario individuare un nuovo attaccante. Una caccia che potrebbe portare proprio a Manchester dove Edinson Cavani non sembra orientato a rinnovare con lo United. Il ‘Matador’ potrebbe tornare in Serie A dopo le esperienze a Palermo e Napoli, garantendo gol ed esperienza.

Altro nome potrebbe essere quello di Marega che con il Porto ha appena eliminato la Juventus dalla Champions, tra l’altro segnando uno dei gol dell’andata. Il 29enne è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe quindi arrivare gratis a Milanello.