Calciomercato Milan, le piste per il post Donnarumma | Inter 'beffata'

Il Milan continua a monitorare con grande attenzione le possibili piste in ottica calciomercato. I rossoneri potrebbero effettuare un colpo a sorpresa: beffa all’Inter

Il Milan è arrivato in una fase cruciale della sua stagione. Dopo alcuni passi falsi importanti in campionato, tra cui anche le pesanti sconfitte contro Spezia e Inter, i rossoneri sembrano essersi rimessi in carreggiata, anche a fronte dei tanti infortuni capitati nella rosa di Stefano Pioli. L’ottima prestazione in Europa League contro il Manchester United, però, ha messo in evidenza l’ottimo stato di salute dei rossoneri che proseguono la loro corsa in campionato nell’ottica di una possibile rimonta all’Inter per lo scudetto. Oltre alle questioni di campo, però, c’è da fare i conti anche con il calciomercato e le prospettive riguardanti i rinnovi: occhio alla posizione di Gianluigi Donnarumma.

Calciomercato Milan, occhio al contratto di Donnarumma: due sostituti e beffa all’Inter

Il futuro di Donnarumma resta fortemente in bilico. Il portiere rossonero, infatti, è in scadenza di contratto a giugno del 2021 e non è ancora arrivata la fumata bianca per il rinnovo di contratto con il club milanese. Proprio per questo, secondo quanto riporta ‘don balon’, alcune delle maggiori big internazionali, tra cui soprattutto Chelsea e Manchester United, avrebbero preso contatti con Mino Raiola per tesserare l’estremo difensore.

Il Milan, però, non ha intenzione di farsi trovare impreparato e sta valutando diversi profili in Serie A per la porta. Tra questi, emergono soprattutto Pierluigi Gollini e Alessio Cragno. I due giovani portieri hanno dimostrato tutte le loro qualità nelle ultime stagioni e rappresentano dei profili affidabili e dal grande futuro. In particolare, Cragno è nel mirino dell’Inter da diversi mesi: si tratterebbe dunque di una vera e propria beffa anche ai cugini nerazzurri.