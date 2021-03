La Juventus nella prossima stagione potrebbe vedere l’addio di alcuni top player, ma occhio al colpaccio dalla Premier League

Una nuova rivoluzione in estate potrebbe accadere nella Juventus. I bianconeri infatti dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative, potrebbero pensare di effettuare cambiamenti radicali all’interno della squadra, partendo anche dalla posizione di Andrea Pirlo.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, nome per il post-Pirlo | Sostituto ex Inter!

Gli addii nella rosa potrebbero essere diversi, come quello di Cristiano Ronaldo, che dopo l’eliminazione dalla Champions, l’ennesima nei tre anni in bianconero, potrebbe pensare ad un futuro altrove. Anche il futuro di Morata e Dybala è ancora da valutare, tra permanenza e addio. Nel frattempo per la Juventus potrebbe arrivare una svolta importante dalla Premier League, con un top player pronto a lasciare l’attuale club. Il sogno in attacco potrebbe realizzarsi in estate.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo con Messi | Fissata la data!

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Salah nel mirino dei bianconeri

La Juventus dopo un inizio complicato di stagione, in Serie A è riuscita a tornare nelle prime tre posizioni, sperando ancora in una difficile ma non impossibile rimonta scudetto. In Champions League invece è arrivata l’ennesima delusione con l’uscita agli ottavi di finale contro il Porto. Il Liverpool invece vive una stagione opposta a quella bianconera, con l’agevole passaggio ai quarti di finale della competizione europea ai danni del Lipsia, mentre in Premier League le cose vanno male, con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite che hanno portato i ‘Reds’ a scivolare all’ottavo posto.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo addio | Triplo colpo del Real

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todofichajes.com’, proprio questa deludente stagione potrebbe portare Mohamed Salah a lasciare il Liverpool. Per lui un trasferimento al Real Madrid o al Barcellona, due principali pretendenti, sembrerebbe difficile. Così per l’egiziano potrebbe aprirsi l’occasione di un ritorno in Serie A, ma alla Juventus. I bianconeri con le possibili partenze di diversi big in rosa potrebbero pensare di investire sull’esterno che in questa stagione ha totalizzato 17 gol e 3 assist. Un colpo sicuramente non facile e dispendioso, visto che il suo valore si aggira tra i 100 e i 120 milioni di euro. Ma nel calciomercato tutto è possibile, e l’arrivo di Cristiano Ronaldo tre anni fa ne è una dimostrazione.