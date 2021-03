Pirlo potrebbe dire addio alla Juventus al termine della stagione: spunta un nome per il sostituto in sede di calciomercato

Delusione amara per la Juventus in Champions League. Ferita profonda che difficilmente la squadra riuscirà a rimarginare, nonostante sia ancora in corsa per Serie A e Coppa Italia. Da considerare, inoltre, che entrambi questi obiettivi non saranno per nulla semplici da raggiungere, soprattutto lo scudetto con un’Inter schiacciasassi. La società riflette sul futuro in sede di calciomercato e potrebbe mettere in atto un nuovo cambio in panchina in vista della prossima stagione. Spunta un nome che in Italia ha già avuto più di un’esperienza non poco rilevante: vediamo tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, Pirlo dice addio: tra i sostituti anche Benitez

Si ripete il cerchio. In casa Juventus si è verificato l’addio di Sarri la scorsa stagione dopo un anno di attività. La stessa situazione potrebbe essere vissuta dall’attuale tecnico Pirlo. Entrambi gli allenatori si sono resi protagonisti di una clamorosa eliminazione agli ottavi di finale di Champions League, contro due avversari più che abbordabili sulla carta.

L’ex Milan, inoltre, manca di esperienza. Per questi motivi la società è possibile decida di optare per un nuovo cambio della guida tecnica. Secondo quanto riferito dal portale ‘Fichajes.net’, la dirigenza starebbe seguendo vari profili e tra questi ci sarebbe anche Rafa Benitez. Il tecnico è libero da qualche mese dopo l’ultima esperienza al Dalian Yifang in Cina. Ha un curriculum che parla da sé, con esperienze importantissime in squadre come Valencia, Liverpool, Chelsea, Napoli e Inter. Il club bianconero permetterebbe al 60enne di riacquistare quota nell’elite del calcio europeo. Potrebbe essere lo spagnolo la soluzione migliore per il dopo Pirlo.