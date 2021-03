Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre più in bilico in casa Juventus: potrebbe giocare in MLS il prossimo anno con Messi

Si può definire senz’altro fallimentare sino ad ora la stagione della Juventus. I bianconeri hanno raccolto più di un risultato negativo: dalle sconfitte in Serie A alla clamorosa eliminazione in Champions League contro il Porto. Di nuovo agli ottavi di finale, tra l’altro, come quella dello scorso anno contro il Lione. In campionato il gruppo è lontano dall’Inter testa di serie ben 10 punti e sembra molto difficile per gli uomini di Pirlo poter raggiungere i milanesi, usciti vincitori anche nell’ultimo scontro diretto con l’Atalanta. La società riflette in sede di calciomercato sul futuro della rosa. In particolare, potrebbe dire addio Cristiano Ronaldo, assoluta delusione in casa ‘Vecchia Signora’. Pare, inoltre, ci siano novità rilevanti che riguardano il futuro del portoghese.

Calciomercato Juventus, Ronaldo va da Beckham insieme a Messi

La Juventus sta pensando seriamente di mettere in atto importanti modifiche in vista della prossima stagione. La squadra rischia non poco di non portare alcun trofeo a casa in questa stagione. L’Inter in campionato è sempre più lanciata verso la vittoria dello scudetto e la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta sarà un match tutt’altro che semplice da affrontare. Ma l’eliminazione dalla Champions League ha creato una nuova ferita profonda che difficilmente il gruppo riuscirà a curare quest’anno, in ogni caso.

C’è aria di cambiamenti, perciò, nell’ambiente piemontese. La società potrebbe pensare a delle soluzioni drastiche per la rosa ed uno dei giocatori maggiormente indiziati a fare le valigie sembra essere Ronaldo. Il portoghese ha fallito il suo compito: portare la Coppa dalle grandi orecchie alla ‘Vecchia Signora’. Si è reso anche protagonista di alcune prestazioni non alla sua altezza e la carta d’identità parla chiaro. Secondo quanto riferisce ‘Elgodigital.com’, inoltre, il portoghese potrebbe finire in MLS nell’estate 2022.

L’Inter Miami, squadra di cui è proprietario e presidente David Beckham, sarebbe fortemente interessato al suo acquisto. Oltre al fuoriclasse di Madeira, l’ex Manchester United pare sia intenzionato ad appropriarsi anche del cartellino di Messi (sempre a partire dall’estate del prossimo anno), che avrebbe confessato all’amico Di Maria al termine di PSG-Barcellona la sua intenzione di lasciare i blaugrana. In questo modo si formerebbe una coppia d’attacco da urlo, sogno di un’intera generazione. Entrambi i calciatori non disdegnerebbero l’ipotesi Stati Uniti. I club interessati ai due campioni per la prossima finestra di trasferimenti sono avvisati.