Le ultime di calciomercato Juventus hanno come protagonista ancora Cristiano Ronaldo. I bianconeri possono provare a piazzare lui e un altro big al Paris Saint-Germain, nell’ambito di un super maxi scambio. Ecco tutti i dettagli

Nella Juventus che verrà potrebbe non esserci Cristiano Ronaldo. Nonostante un altro anno di contratto, infatti, il fuoriclasse portoghese ha deciso di lasciare Torino per un top club in grado di garantirgli quantomeno di poter provare a vincere un’altra Champions League e, di conseguenza, un altro Pallone d’Oro così da raggiungere il rivale Messi a quota sei. Il ‘sogno’ del 36enne nativo di Funchal è probabilmente il ritorno al Real Madrid, ma nei piani di Florentino Perez c’è Mbappe, in scadenza nel 2022 come CR7, o in alternativa il norvegese Haaland vicinissimo ai bianconeri nel gennaio di due anni fa.

Calciomercato Juventus, 98 milioni di euro | Ronaldo e non solo: ‘due per due’ col Psg

Escludendo il Real, per Ronaldo si possono quindi tenere in considerazione solamente altre due squadre considerato che vuole restare nel calcio d’elite almeno fino a Qatar 2022: parliamo di Manchester United, dunque di un altro ritorno clamoroso e allo stesso tempo ‘romantico’, e del Paris Saint-Germain. I francesi potrebbero provarci davvero qualora non riuscissero a convincere Messi, per alcuni più vicino al rinnovo col Barcellona con la rielezione di Laporta, e dovessero lasciar andare il sopracitato Mbappe (se continua a rifiutare il prolungamento, la sua cessione sarebbe obbligata) alle ‘Merengues’ con cui si dice abbia già un accordo di massima. A proposito di Ronaldo-Psg, indiscrezioni di calciomercato a dir poco clamorose parlano di una Juve ben disposta a privarsi del suo fuoriclasse (che costa l’anno sui 50 milioni), già al lavoro per cercare di piazzarlo proprio a Parigi, il tutto nell’ambito però di un super maxi scambio da 98-100 milioni di euro.

Oltre al classe ’85 verrebbero per l’appunto coinvolti altri tre calciatori: il suo compagno in bianconero Rodrigo Bentancur, Leandro Paredes e quel Mauro Icardi che Paratici insegue da anni. Il piano della Juve sarebbe quindi codesto: via CR7 e l’uruguagio, negli anni rimasto un incompiuto, per il duo argentino rispettivamente ex Roma ed ex Inter.

