Calciomercato Juventus, nuovo allenatore | Allegri chiede il ritorno del big

Il nuovo allenatore della Juventus potrebbe essere Massimiliano Allegri: il tecnico toscano è ancora fermo dopo l’esonero

L’eliminazione dalla Champions League per mano del Porto ha creato diversi malumori in casa Juventus. L’obiettivo del club bianconero era quello di trionfare in Europa dopo nove scudetti vinti, ma dopo l’uscita con l’Ajax e con il Lione, lo stesso risultato si è ripetuto con la squadra portoghese. Ecco perché Andrea Pirlo potrebbe non essere più l’allenatore della Juve a partire dalla prossima estate.

Juventus, il ritorno di Allegri non è scontato

Secondo i ‘bookmakers‘ cala la quota del ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, ora a 5.00. Il tecnico toscano è fermo da quando è stato esonerato nel 2019 e non viene escluso un suo ritorno. La forza delle squadre di Allegri è sempre stato il centrocampo, e infatti ‘Max’ potrebbe chiedere il ritorno di Paul Pogba, in scadenza di contratto nel 2022 e desideroso di lasciare il Manchester United. Tante squadre sono interessate all’allenatore, come per esempio la Roma dei Friedkin oppure alcuni club esteri. Ma un nuovo ribaltone non è escluso e il ‘Polpo Paul‘ sarebbe contento di ritornare in bianconero, soprattutto con un tecnico che già conosce.