Calciomercato Inter, addio Hakimi | Scambio monstre col Real Madrid

L’Inter potrebbe perdere Hakimi la prossima estate: il Real Madrid è interessato al suo ritorno, specialmente Zidane

L’Inter ha acquistato Achraf Hakimi l’estate scorsa dal Real Madrid per circa 40 milioni di euro. Un colpo che sta facendo molto comodo ad Antonio Conte, visto il suo gioco improntato sulla spinta delle fasce nel centrocampo a cinque. Soldi che poi sono stati molto importanti per il Real Madrid, che come tutti i club sta attraversando la crisi dovuta alla pandemia. Ma Zinedine Zidane continua ad apprezzare le qualità del terzino marocchino, che potrebbe tornare proprio a vestire la maglia delle Merengues dalla prossima estate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Rabiot al City | Scambio ‘secco’ con Guardiola!

LEGGI ANCHE >>> Serie A, l’alleanza tra Juventus e Inter | I dettagli

Inter, ritorno al Real Madrid per Hakimi

Secondo quanto riferito da ‘Diario Madridista‘, il Real Madrid vuole riacquistare Achraf Hakimi la prossima estate. Zidane non ha mai nascosto il suo apprezzamento per il terzino marocchino. Il tecnico francese, infatti, voleva trattenerlo per giocarsi il posto da titolare con Carvajal, ma il giocatore ha preferito andare all’Inter per essere titolare indiscusso. In campionato finora ha disputato 25 partite, mettendo a segno 6 gol e fornendo 5 assist. Numeri molto alti, per quello che in teoria sarebbe un difensore.

La realtà dei fatti è che Hakimi è un’ala aggiunta, e per convincere l’Inter -che sta vivendo problemi economici- a cederlo, il Real dovrebbe fare un’offerta importante. I Blancos, infatti, potrebbero offrire 50 milioni di euro, più il prestito con diritto di riscatto di Gareth Bale. Il gallese ora è al Tottenham e Florentino Perez contribuirebbe a pagare parte dell’ingaggio.