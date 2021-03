Il Chelsea guarda in Serie A per eventuali rinforzi in sede di calciomercato: puntati due big in forza all’Inter

Notizie molto confortanti dal campo per l’Inter. La squadra è sempre più lanciata verso la vittoria dello scudetto e a dar forza a questa previsione è arrivata anche la conquista dei 3 punti da grandissimo gruppo contro l’ostica Atalanta. Non sembra avere rivali in Serie A il club nerazzurro, che deve, però, tenere d’occhio temi legati al calciomercato. La società, infatti, potrebbe subire un’offensiva da parte di un club di Premier League per due importanti elementi della rosa. Vediamo i dettagli.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, colpo a sorpresa | Inter beffata!

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, Hakimi dice addio | Grande ritorno e scambio shock

Calciomercato Inter, Tuchel punta Lautaro Martinez e Barella

Le insidie in ambito di calciomercato sono sempre dietro l’angolo. L’Inter è la grande protagonista della Serie A 2020/21 e la vittoria del titolo nazionale sembra sempre più alla sua portata. Ma durante la prossima sessione di trasferimenti potrebbero non arrivare buone notizie. Diversi sono gli elementi del gruppo che attirano l’interesse di grandi club europei.

In particolare, il Chelsea di Tuchel potrebbe tentare l’assalto a Lautaro Martinez e Nicolò Barella in vista dell’estate. I due calciatori, secondo la rete di società olandese ‘KPMG’, hanno due valutazioni rispettivamente di 83,9 e 60,5 milioni di euro. L’argentino ha un contratto in scadenza a giugno 2023, mentre l’ex Cagliari l’anno successivo. Si tratterebbe di una doppia clamorosa operazione intorno ai 144 milioni totali. Cifre da capogiro che potrebbero far vacillare Suning, viste anche le recenti difficoltà economiche.