Svolta per quanto riguarda il calciomercato Juventus. Agnelli e Paratici vogliono puntare sugli italiani: 4 colpi per Pirlo

La doppietta rifilata al Porto, dopo il gol all’andata in trasferta, non è bastata a passare il turno in Champions League. Ma ha testimoniato, semmai ce ne fosse stato bisogno, che Federico Chiesa è stato il miglior acquisto della Juventus nella scorsa sessione estiva di calciomercato. Dopo un periodo di adattamento nel quale il tecnico Pirlo lo ha impiegato in diversi ruoli, l’ex esterno della Fiorentina si è imposto come uno dei leader bianconeri in campo a suon di gol e di buone prestazioni. Ecco perché non sorprende il fatto che, per aprire un nuovo ciclo, il presidente Agnelli ed il CFO Paratici vogliano ridare un’anima italiana alla squadra.

Calciomercato Juventus, da Meret a Kean: 127 milioni di euro

L’idea sarebbe quella di avere una spina dorsale tutta eleggibile per la Nazionale italiana. In porta piace Alex Meret, che al Napoli fatica ad essere titolare e che viene valutato intorno ai 25 milioni di euro. In difesa si prova a sfruttare il buon rapporto con Raiola per portare alla Juve Alessio Romagnoli, il quale ad un anno dalla scadenza del contratto con il Milan può liberarsi per 16-17 milioni. A centrocampo l’obiettivo resta Manuel Locatelli: il Sassuolo però è una bottega cara e non chiederà meno di 30 milioni. In attacco, infine, si punta al ritorno di Moise Kean: qualora il Psg non lo riscattasse, l’Everton potrebbe ‘restituirlo’ ai bianconeri per circa 55 milioni. Quattro colpi per un totale di 127 milioni di euro che dovranno necessariamente arrivare dalle cessioni.

R.M.