Serie A, questione diritti tv | L'allenaza di Juventus e Inter

Juventus e Inter si sarebbero ‘alleate’ sulla questione diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024

Stanno facendo discutere le continue decisioni rimandate riguardo la questione diritti tv. Non si riesce a trovare una soluzione nelle assemblee di Lega, coi club di Serie A divisi in due ‘fazioni’. Una decisione va però trovata in fretta, visto che questa stagione finirà tra qualche mese e non è ancora chiaro chi trasmetterà le partite nel triennio 2021-2024. A tal proposito, il giornalista Paolo Bargiggia sul suo sito ha evidenziato come Juventus e Inter abbiano fatto una sorta di ‘alleanza’ riguardo il tema diritti tv.

Diritti tv, l’alleanza tra Juventus e Inter

Secondo quanto riferito da ‘PaoloBargiggia.it‘, Juventus e Inter si sarebbero alleate sul tema diritti tv. I club di Agnelli e Suning, prima erano propense alla creazione di una media company per gestire i diritti, con l’ingresso dei fondi e un aumento di capitale. Tuttavia, ora le cose sembrano cambiate. Il presidente della Lega Dal Pino ha chiesto unita d’intenti, ma non è semplice. Juventus e Inter, infatti, vorrebbero essere libere per poter continuare a coltivare l’idea della Super Lega Europea. Una sorta di competizione per far diventare ancora più ricchi i club più facoltosi, e ancor più povere le società con meno disponibilità. Una questione che va a influire anche sul tema diritti tv della Serie A. Resta da capire come si svilupperà la vicenda.