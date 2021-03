Il Giudice Sportivo ha preso la sua decisione per Lazio Torino, gara della venticinquesima giornata: nessuna sanzione per i granata

Il Giudice Sportivo ha preso la sua decisione: nessuna sanzione per il Torino per non essersi presentato a Roma per la partita, valevole per venticinquesima giornata di Serie A, contro la Lazio.

I granata non erano potuti partire alla volta dello Stadio Olimpico a causa dello stop dell’Asl piemontese che aveva messo in quarantena la squadra granata per i troppi di casi di positività al Covid-19 presenti all’interno del gruppo allenato da Davide Nicola. La gara, finita in precedenza sub iudice, verrà disputata. Sarà la Lega Serie A a decidere quando.

A differenza, quindi, di quanto successo tra Juventus e Napoli del 4 ottobre, con i partenopei bloccati dall’Asl campana, il Giudice Sportivo non ha penalizzato il club di Urbano Cairo con la vittoria a tavolino per i biancocelesti e il punto in meno classifica per il Torino, decisione su cui si è deciso in un secondo momento di fare dietrofront.