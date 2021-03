La Lazio vince a fatica in casa contro il Crotone: il tecnico Simone Inzaghi suona la carica nel post-partita per la Champions

La Lazio conquista a fatica i tre punti nel match di apertura della 27^ giornata di Serie A con il Crotone. La doppietta di Nwankwo ha fatto vacillare i biancocelesti per quasi tutta la partita. Ma il gol nel finale del solito Caicedo (oltre a quelli di Milinkovic-Savic e Luis Alberto) ha regalato la vittoria per 3-2. Nel post-partita il tecnico Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ per commentare questo successo: “Una vittoria che volevamo a tutti i costi. Abbiamo perso contro Bologna, Juve, Bayern, Inter: dovevamo fare meglio, ci mancano i tre punti di Bologna”.

Ha, poi, aggiunto: “La squadra ha buttato il cuore oltre l’ostacolo, sono contento, ho fatto i complimenti ai ragazzi. Ho visto la solita squadra con un buon calcio, tante occasioni. Dobbiamo cercare di non prendere certi gol. I cambi ci hanno aiutato, la vittoria è importante“.

Lazio-Crotone, Inzaghi dà la carica in vista del Bayern Monaco

Osservazione, poi, sull’uomo partita del match decisivo per l’ennesima volta: “Felipe Caicedo è importante, ho pensato anche di farlo partire dall’inizio. Prima si allenava a singhiozzo, quando sta bene è una grande risorsa. Scelte definitive in attacco non ne ho fatte. Nella prima parte di stagione ha giocato spesso”. Commento anche su Immobile, che invece sta vivendo un momento di calo ed è a secco da qualche giornata: “Immobile a secco? Deve continuare a lavorare come ha fatto negli ultimi giorni. Ci sono per tutti questi momenti, per lui forse meno. Ha avuto questa situazione anche al secondo anno con noi. Gli consiglio di credere in se stesso, è la Scarpa d’Oro“.

Passaggio di Inzaghi, infine, anche sul prossimo scontro di Champions League con il Bayern: “Andremo a Monaco per fare la partita. Gli ottavi erano il grande obiettivo, parliamo del Bayern Monaco che ne ha fatti sette al Tottenham e otto al Barcellona. Noi abbiamo subito 4 gol all’andata in casa e sembrava il finimondo. Non deve essere così: sappiamo le nostre potenzialità. Andiamo avanti, in Champions abbiamo fatto un percorso straordinario“.