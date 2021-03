La Lazio soffre ma vince all’Olimpico nell’anticipo della 27a giornata grazie al gol decisivo di Felipe Caicedo

La Lazio soffre, e non poco, contro un ottimo Crotone che per due volte riesce a rimontare lo svantaggio grazie ad un cinico Simy, ma alla fine la decide la ‘Pantera’ Felipe Caicedo che entra dalla panchina e regala 3 punti ai suoi. La partita si mette in discesa dopo 13 minuti per la Lazio grazie al gol di Sergej Milinkovic-Savic. Il Crotone pareggia con il suo centravanti ma subisce il successivo vantaggio dei biancocelesti targato Luis Alberto.

Lazio-Crotone 3-2 | Il solito Caicedo decide il match

Il secondo tempo vede la squadra calabrese trovare nuovamente il pareggio grazie a Simy che trasforma egregiamente il calcio di rigore. La Lazio fatica a trovare sbocchi, Immobile non è cinico come al solito sotto porta e Correa non riesce a trovare il lampo di genio. E’ il momento di Caicedo che, come spesso è capitato quest’anno, tira fuori dai guai i suoi e sigla il gol che decide il match, regalando 3 punti fondamentali alla squadra di Inzaghi che mettono pressione a Napoli e Atalanta.

Tabellino marcatori:

LAZIO-CROTONE 3-2:

14′ Milinkovic-Savic, 29′ Simy, 39′ Luis Alberto, 50′ Simy (R), 84′ Caicedo

Classifica Serie A: Inter*62, Milan*56, Juventus**52, Roma* 50, Atalanta**49, Napoli**47, Lazio*46, Verona*38, Sassuolo**36, Sampdoria*32, Udinese*32, Bologna*28, Genoa*27, Fiorentina*27, Spezia*26, Benevento*26, Cagliari*22, Torino***20, Parma*16, Crotone 15

*Una partita in meno