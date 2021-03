Calciomercato Milan, 'scippo' Laporta | Addio Calhanoglu

Hakan Calhanoglu è in scadenza di contratto con il Milan e la prossima estate potrebbe giocare in Spagna. I dettagli

Ottima la stagione disputata fin qui dal Milan, reduce anche dal pareggio per 1-1 contro il Manchester United all’Old Trafford. Il periodo non è dei migliori, visto il distacco dall’Inter capolista di sei punti. Paolo Maldini, direttore tecnico, oltre alle vicende del campo deve far fronte anche al mercato. Parecchi giocatori sono in scadenza di contratto, come Donnarumma e Ibrahimovic, ma anche Calhanoglu. Insomma, i big della squadra rossonera non hanno ancora ben chiaro il loro futuro.

Milan, il Barcellona vuole Calhanoglu

L’insediamento di Joan Laporta alla presidenza del Barcellona farà indubbiamente avviare una rivoluzione. La volontà è quella di ritornare a essere il miglior club al mondo, ma per farlo bisogna intervenire seriamente sul mercato. Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Sport’, il Barça vuole assicurarsi anche Hakan Calhanoglu. Il mercato dei prossimi svincolati è interessanti, e infatti ci sono giocatori del calibro di Alaba e Aguero.

Calhanoglu non ha ancora trovato l’accordo col Milan per il rinnovo, e non è detto che lo faccia. Trattare con gli agenti del turco non è semplice, vista la richiesta di 6 milioni di euro a stagione. Maldini non vorrebbe arrivare a tanto, e tra l’altro già da ora il giocatore è libero di firmare con qualsiasi squadra. La sua stagione è comunque positiva finora e le pretendenti non mancano.