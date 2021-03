Calciomercato Inter, addio Lukaku | Lo vuole Koeman!

L’Inter potrebbe perdere Romelu Lukaku la prossima estate: tante le squadre interessate al centravanti belga

L’Inter capolista ha sei punti di vantaggio sul Milan secondo, grazie anche ai gol di Romelu Lukaku. Il centravanti belga finora ha segnato 18 gol in 25 partite in Serie A e si sta affermando come uno dei migliori in Europa nel suo ruolo. E’ un pupillo di Antonio Conte e il gioco dei nerazzurri è fatto per metterlo nelle migliori condizioni possibili. I problemi economici di Suning, però, potrebbero vedere Lukaku andar via. Anche perché i top club sono molto attenti alle sue prestazioni.

Inter, Koeman vuole Lukaku al Barcellona

Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo‘, Ronald Koeman ha intenzione di rinforzare l’attacco del Barcellona la prossima estate. L’obiettivo è ingaggiare il suo pupillo Depay e un centravanti. Uno dei profili valutati è Erling Haaland, ma non è l’unico. Insieme al norvegese, a Koeman piace anche Romelu Lukaku. L’allenatore olandese lo conosce molto bene, dato il passato di entrambi in Premier League. Il belga è ritenuto un vero e proprio carro armato e darebbe una grossa mano ai blaugrana. La alutazione che l’Inter fa del suo centravanti è di circa 90 milioni di euro.