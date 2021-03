L’eliminazione dalla Champions League ha aperto numerosi dibattiti sul futuro di Cristiano Ronaldo: possibile addio con scambio

Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre molto incerto, soprattutto dopo l’eliminazione dalla Champions League. Il campione portoghese è stato accusato di scarso impegno nel ritorno degli ottavi contro il Porto: poche giocate convincenti per CR7. E così potrebbe arrivare in anticipo il suo addio visto il contratto in scadenza nel giugno 2020. Il suo acquisto da parte del club bianconero è stato formulato per cercare di trionfare a livello europeo, ma il suo arrivo non ha aggiunto nulla in più rispetto al passato.

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: super scambio con il Real

Come riportato dalla trasmissione spagnola “El Chiringuito” il noto agente, Jorge Mendes, avrebbe già parlato con il presidente Florentino Perez per un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. L’idea pazza potrebbe essere così quella di un suggestivo scambio con il club spagnolo. La Juventus segue da tempo il talentuoso giocatore spagnolo, Asensio, ma il Real vorrebbe cercare di vendere Isco.

Le valutazioni di Asensio e Cristiano Ronaldo si aggirano intorno ai 40 milioni di euro, mentre Isco è un po’ più bassa arrivando al massimo tra i 25 e i 30 milioni di euro. La Juventus potrebbe anche ringiovanire la propria rosa con giocatori talentuosi in grado di essere all’altezza della situazione: CR7 è da sempre molto legato al presidente Perez e così potrebbe esserci anche un suo ritorno per terminare la sua carriera con altri trofei importanti. Il suo arrivo a Torino non è stato funzionale finora per la conquista della Champions League.

Saranno settimane intense in casa Juventus per programmare già la prossima stagione. Il futuro di Cristiano Ronaldo resterà in bilico fino alla fine: tutto dipenderà anche dalla conquista dello Scudetto con l’Inter nettamente favorita.