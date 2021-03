Calciomercato Juventus e Roma, attaccante nel mirino | Il colpo di Laporta

La Juventus e la Roma potrebbe dire addio a uno degli obiettivi per l’attacco: c’è anche il Barcellona sul giocatore

Juventus e Roma sono alla ricerca di un attaccante per la prossima estate. L’ideale sarebbe un nome altisonante e non una soluzione low cost dal campionato italiano. Paratici non è intervenuto sul mercato lo scorso gennaio, lasciando libero lo ‘slot’ nella posizione di centravanti. Tiago Pinto, invece, dovrà valutare cosa succederà a Dzeko, che forse andrà via, e a Borja Mayoral, che senza Fonseca potrebbe lasciare Roma. Una delle suggestioni è Alexandre Lacazette, attaccante dell’Arsenal.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Sanchez | Il bomber lo fa fuori

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Pazza idea di scambio

Juventus e Roma, il Barça su Lacazette

Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo‘, il Barcellona è molto interessato ad Alexandre Lacazette. L’insediamento di Laporta alla presidenza del club dovrà avviare un nuovo ciclo vincente dei blaugrana, che dalla prossima estate dovranno intervenire seriamente sul mercato. Uno dei colpi per l’attacco potrebbe essere proprio il francese, che ha il contratto in scadenza nel 2022.

Proprio grazie a questo dettaglio, Lacazette lascerebbe l’Arsenal per un prezzo abbastanza basso. Finora ha segnato 11 gol e fornito 3 assist in 31 partite. La sua valutazione si aggira sui 25-30 milioni di euro. Juventus e Roma restano alla finestra, ma in caso di offerta di Laporta le cose potrebbero mettersi male.