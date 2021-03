La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato monitorando numerosi profili per rinforzare la rosa bianconera: c’è la beffa

Saranno mesi intensi in casa Juventus per puntellare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo, dopo la sua prima stagione in assoluto da allenatore. Il tecnico bresciano avrebbe già formulato le sue richieste alla società individuando profili interessanti per essere competitivi a livello europeo. E così il club torinese sarebbe già sulle tracce di diversi calciatori di assoluto livello programmando già la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Sergio Ramos resta a Madrid

Il difensore del Real Madrid, Sergio Ramos, capitano della compagine di Zidane, è attualmente in scadenza contrattuale. Il suo futuro è ancora in bilico e non deciso ufficialmente. E così, durante il programma spagnolo “Chiringuito”, il giornalista Juanma Rodríguez ha svelato: “Resterà a Madrid, non andrà via: non ha offerte”.

Lo stesso capitano del Real e della Nazionale spagnola ha assicurato di poter giocare anche altri cinque anni ad alto livello. Dal suo profilo Instagram è possibile notare come Ramos sia impeccabile per la cura del suo corpo con numerosi allenamenti individuali oltre a quelli di squadra. Attualmente è reduce da un infortunio, ma a breve scenderà nuovamente in campo insieme ai suoi compagni per centrare gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. PSG e Juventus, su tutte, hanno seguito a lungo la sua situazione, ma alla fine potrebbe arrivare così la beffa con la sua decisione di chiudere la carriera luminosa proprio sotto la gestione di Florentino Perez.

Con Bonucci e Chiellini, che non sono più totalmente affidabili sa per i numerosi problemi muscolari che per l’età che avanza, la Juventus dovrà virare su altri obiettivi più giovani con centrali interessanti a livello europeo. Il centrale del Real Madrid dovrebbe continuare così altri stagioni in ‘blancos’ collezionando altre vittorie convincenti.