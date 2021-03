Non è una sorpresa, ma Angel Di Maria, in orbita Juventus e Inter, ha rinnovato con il Psg: è lui la chiave per arrivare a Messi

Più che una sorpresa, il rinnovo di Angel Di Maria con il Paris Saint-Germain è una pura formalità, con il contratto in scadenza a giugno, l’ala destra della Seleccion ha firmato per un altro anno a Parigi, con opzione per il secondo. E allora sì, Juventus e Inter che sognavano il colpo a parametro zero del trentatreenne argentino nella prossima finestra di calciomercato dovranno mettersi l’anima in pace. Ma il rinnovo di Di Maria è un’ottima notizia per la squadra francese per un altro motivo.

LEGGI ANCHE >>>> Juventus-Napoli, UFFICIALE | La Lega cambia la decisione, si giocherà il 7 aprile

Calciomercato, Ufficiale: Di Maria rinnova con il Psg | È la chiave per arrivare a Messi

L’ottimo motivo ha un nome, un cognome e un blasone: Lionel Messi, quattro Palloni d’oro, qualche Champions League, diverse Lighe spagnole, e una spolverata di Mondiale per club. Sì, certo, manca il Mondiale con l’Albiceleste, ma stiamo comunque parlando della Pulce, il cui futuro al Barcellona non è mai stato in discussione prima dell’anno scorso.

LEGGI ANCHE >>>> Lazio-Torino, UFFICIALE la decisione del Giudice Sportivo | Nessuna sanzione

Il principale candidato per il dopo blaugrana dell’attaccante argentino è proprio il Paris Saint-Germain, la squadra in cui Angel Di Maria milita dal 2015 e con cui ha firmato il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno, proprio oggi per un altro anno, con opzione per il secondo.

L’ala destra dei parigini, un passato al Real Madrid e un anno solo al Manchester City, è infatti un grande amico di Messi, oltre a essere uno dei suoi compagni di squadra in Nazionale.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Napoli, addio Gattuso | Le condizioni del sostituto

La mossa del Psg, ovviamente, non è funzionale solo all’arrivo del campione argentino, ma potrebbe essere la chiave giusta per convincere uno dei più forti calciatori di sempre a lasciare definitivamente la Catalogna. Dopo tutto, con il contratto in scadenza che non viene rinnovato e i mal di pancia dovuti agli ultimi insuccessi in Champions League, uno su tutti il 4-1 rimediato proprio al Parco dei Principi, Messi potrebbe ritrovare spinta e motivazione in Francia. Oltre, chiaramente, ad Angel Di Maria.