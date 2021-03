Calciomercato Juventus, l'ultima indiscrezione | Ronaldo può dire addio

La brutta eliminazione contro il Porto in Champions League potrebbe aprire una vera e propria rivoluzione sul calciomercato in casa Juventus. Occhio al futuro di Cristiano Ronaldo

La Juventus dovrà tentare in tutti i modi la rimonta in campionato, dopo la terribile eliminazione in Champions League per mano del Porto. Un KO inaspettato e prematuro, dato che già agli Ottavi di Finale i bianconeri sono costretti a dire addio al principale obiettivo stagionale. Una sconfitta cocente sia per i tifosi che per gli addetti ai lavori bianconeri. E ora non si fa altro che parlare del futuro della Vecchia Signora: tutto lascia pensare che ci troviamo all’alba di una vera e propria rivoluzione.

Al centro delle polemiche è finito anche Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese, infatti, è stato attaccato dopo la prova negativa contro il Porto e per la sua disposizione in barriera. Ora circolano diversi scenari sul suo futuro e tutto potrebbe cambiare in vista della prossima estate. Il suo contratto, infatti, è in scadenza nel giugno 2022, ma già tra pochi mesi potrebbe arrivare la separazione dai colori bianconeri. L’ultima indiscrezione sull’addio del portoghese giunge direttamente dall’Italia, dopo le tante voci dall’estero.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo può partire: l’analisi di Paganini

In molti si stanno esponendo nelle ultime ore sul futuro di Cristiano Ronaldo e della guida tecnica. Paolo Paganini si è esposto sull’argomento attraverso il suo profilo Twitter e prendendo a riferimento le recenti dichiarazioni di Elkann: “Le parole di John Elkann la Juventus “vuole ringiovanirsi” significano investimenti mirati e un mercato dove verranno ceduti senatori con ingaggi alti e forse Cristiano Ronaldo. Pirlo va verso la riconferma ma dipende anche da campionato e finale Coppa Italia“.

Di certo, uno degli obiettivi della Juventus nella prossima estate è ringiovanire la rosa e creare una nuova base di talenti da cui aprire un nuovo ciclo vincenti. Vedremo se ci sarà anche Cristiano Ronaldo nel futuro della Juventus o arriverà l’addio per il portoghese.