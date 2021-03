In casa Inter si progetta il futuro e ci si prepara all’acquisto di un bomber per la prossima stagione: Sanchez messo alla porta

Inter pronta continuare il proprio cammino verso lo scudetto. Il prossimo avversario dei nerazzurri sarà il Torino, che è alla ricerca disperata di punti per abbandonare le zone calde della bassa classifica. La squadra di Conte dovrà dunque cercare di portare a casa i tre punti, sperando in un passo falso del Milan che domenica sera a San Siro affronterà il Napoli.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, ritorno e nuova cessione | C’è il pupillo di Conte

Nel frattempo si lavora sin da subito alla prossima stagione, in particolare alla composizione della rosa da mettere a disposizione ad Antonio Conte. L’obiettivo per i nerazzurri sembrerebbe essere un bomber di caratura internazionale pronto a lasciare il proprio club d’appartenenza. Il suo arrivo però metterebbe alla porta Alexis Sanchez.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, assalto al centrocampista | Offerta dal Portogallo: la risposta

Calciomercato Inter, arriva Aguero: Sanchez verso l’addio

Inter pronta a tornare ad alzare un trofeo. Infatti i nerazzurri non vincono un titolo da 10 anni, ma ora sembrerebbe essere spianata la strada verso il diciannovesimo scudetto, anche se fino alla fine bisognerà fare i conti con un agguerrito Milan e una Juventus che non vuole mollare nulla, specialmente dopo l’amara uscita dalla Champions League.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, tre big ammaliate dall’americano | Inter e Juve beffate

La società interista intanto è già al lavoro per rinforzare la rosa per la prossima stagione. Uno dei reparti da rinforzare è certamente l’attacco, dove serve un altro attaccante importante oltre a Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Così i nerazzurri sarebbero pronti a investire su Sergio Aguero, che a giugno vedrà scadere il proprio contratto con il Manchester City e sarebbe pronto per una nuova avventura. Un colpo a parametro zero importante, che porterebbe all’Inter un bomber di caratura internazionale. L’arrivo del ‘Kun’ però metterebbe alla porta Alexis Sanchez, attaccante che in nerazzurro è sempre stato una seconda scelta.