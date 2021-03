Arrivano le parole di Zinedine Zidane riguardo Cristiano Ronaldo, che la prossima estate potrebbe lasciare la Juventus

L’esperienza di Cristiano Ronaldo alla Juventus non è stata soddisfacente fino a questo momento. Troppe tre eliminazioni consecutive in Champions League contro squadre inferiori. Nell’ordine, Ajax -quarti di finale-, Lione e Porto -ottavi-, nel momento in cui i bianconeri avevano come obiettivo la vittoria. L’investimento è stato molto alto, circa 100 milioni per il cartellino e 31 a stagione d’ingaggio. Il portoghese potrebbe lasciare la prossima estate, quando mancherà solo un anno alla scadenza del contratto.

A tal proposito, Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato proprio di Ronaldo in conferenza stampa. Di seguito, le sue parole: “Un ritorno di Ronaldo? Sappiamo cos’ha fatto e quanto amore abbiamo per lui. Qui ha fatto la storia, è magnifico. Adesso è un giocatore della Juve e non posso commentare ciò che si sta dicendo. E’ un giocatore della Juventus e devo rispettare queste cose“.