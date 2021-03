Il futuro di Lionel Messi sembra essere ancora in bilico ma arrivano novità a sorpresa su di lui: può esserci la svolta

Non è stata sicuramente una stagione facile fino a questo momento per Lionel Messi, che dopo un’estate molto movimentata è comunque rimasto a Barcellona in maniera obbligata ma sperava comunque di trovarsi in una situazione migliore in questo punto della stagione. Il club ‘Blaugrana’ rischia infatti di chiudere l’annata senza conquistare alcun trofeo.

Mercoledì è arrivata l’eliminazione dalla Champions League contro il PSG, visto che il club non è riuscito a ribaltare la sconfitta per 1-4 rimediata all’andata. A gennaio inoltre è stata persa la Supercoppa di Spagna, mentre è tutto da vedere ancora per le altre due competizioni. In Coppa Del Re si disputerà la finale contro l’Athletic Bilbao ad aprile mentre in campionato c’è un distacco di sei punti dall’Atletico Madrid da provare a recuperare.

Calciomercato, futuro Messi: niente di chiuso con il PSG. Mbappe verso il rinnovo

Mentre la squadra è completamente concentrata sul campo per provare a rialzarsi e conquistare almeno un trofeo in questa stagione, la società non smette chiaramente di lavorare sul futuro e studiare anche il da farsi con Lionel Messi. L’argentino non è riuscito a partire la scorsa estate ma il suo contratto dura fino al 30 giugno, pertanto tutto può succedere.

Secondo quanto riportato nelle ultime ore dal ‘Chiringuito’, il discorso Messi-PSG sembra tutt’altro che chiuso e l’argentino si incontrerà con Laporta per parlare del suo futuro. Il club francese, inoltre, starebbe lavorando per blindare il proprio gioiello Kylian Mbappe, con il quale potrebbe esserci presto un rinnovo del contratto.

Nulla è deciso dunque per Lionel Messi, che potrebbe anche clamorosamente decidere di restare al Barcellona senza effettuare il cambio. Arriverebbe così una beffa per l’Inter che sogna il colpaccio a zero per la prossima estate.