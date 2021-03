L’Atalanta vince al Gewiss Stadium per 3-1 contro lo Spezia e agguanta il quarto posto in classifica, Pasalic sugli scudi

Succede tutto nel secondo tempo tra Atalanta e Spezia al Gewiss Stadium. Se la prima frazione non era stata abbastanza movimento, ci ha pensato Mario Pasalic, con la sua doppietta, a dare un po’ di brio alla sfida della ventisettesima giornata di Serie A. Intanto, i bergamaschi possono concentrarsi sul ritorno a Madrid contro il Real di Champions League.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus-Inter, UFFICIALE il big rinnova | È il pass per Messi

Atalanta-Spezia 3-1, Pasalic sugli scudi inutile il gol di Piccoli | Tabellino e classifica

Dopo un primo tempo al limite del soporifero, Mario Pasalic accende la sfida tra Atalanta e Spezia. Il centrocampista croato, infatti, ha aperto le marcature degli uomini di Gian Piero Gasperini al 54esimo minuto, bissando poco dopo. Ma neanche due giri di orologio, e Muriel ha messo i puntini sulle i. Grazie all’assist di Gosens, anche il colombiano ha trovato la gloria. Tra le due azioni che hanno portato i bergamaschi sul 2-0, Djimsiti esce per una botta, al suo posto Romero.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter, addio Lukaku | Il tecnico lo ha scelto

Per Pasalic, oggi in serata di grazia, si toglie lo sfizio di siglare una doppia: assist di Zapata, appena entrato al posto di Muriel, ed è 3-0 per i nerazzurri. Nel finale, inutile il gol di Piccoli per lo Spezia. L’attaccante, proveniente dal vivaio dell’Atalanta, segna all’82esimo e non esulta.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato, Allegri non lo vuole | Un bomber per il Milan!

Intanto, gli orobici superano la Roma in classifica e si portano in quarta posizione, alle spalle di Inter, Milan e Juventus che hanno, però, disputato delle gare in meno.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 62, Milan 56, Juventus** e Atalanta* 52, Roma 50, Napoli** 47, Lazio 46, Verona 38, Sassuolo** 36, Sampdoria 32, Udinese 32, Bologna 28, Genoa 27, Fiorentina 26, Spezia* 26, Benevento 26, Cagliari 22, Torino*** 20, Parma 16, Crotone* 15.

* Una partita in più

** Una partita in meno

*** due partite in meno