Il Milan affronta nel big match degli ottavi di Europa League il Manchester United: svelate le formazioni ufficiali

L’urna di Nyon non è stata benevola con il Milan, che ha trovato nel suo cammino di Europa League la peggiore avversaria tra quelle in lista, ovvero il Manchester United. Il giorno tanto atteso dunque è arrivato, e tra meno di un’ora i rossoneri affronteranno i ‘Red Devils’ nell’andata degli ottavi di finale. Una partita sicuramente difficile in cui per la squadra di Pioli sarà molto importante riuscire ad andare a segno, in virtù della regola per i gol in trasferta.

Nel frattempo bisognerà anche riuscire a strappare almeno un pareggio, per giocare il ritorno senza troppe pressioni. In questi minuti vengono svelate le formazioni ufficiali, con un’assenza importante confermata in attacco. Per il difensore invece nemmeno la panchina, ma va in tribuna.

Milan-Manchester United, le formazioni ufficiali: Romagnoli in tribuna, non gioca Rashford

Il Milan è pronto al grande match contro il Manchester United, e vengono diramate le formazioni ufficiali del match. Nei ‘Red Devils’ l’assenza più pensate è senza dubbio quella di Marcus Rashford, oltre a quelle di De Gea e Paul Pogba comunque molto importanti. Nel Milan invece era in dubbio la presenza di Alessio Romagnoli, che alla fine non sarà nemmeno in panchina, bensì in tribuna. Davanti vista l’assenza di Ibrahimovic viene confermato Leao.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; McTominay, Matic; James, Bruno Fernandes, Greenwood; Martial. All: Solskjaer

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Meite, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Leao. All: Pioli