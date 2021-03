Pep Guardiola è tornato protagonista con il Manchester City che si appresta a vincere l’ennesima Premier League: innamorato del top

Pep Guardiola vuole continuare ad essere protagonista alla guida del Manchester City. L’allenatore del top club inglese si appresta a vincere l’ennesimo campionato pensando continuamente all’opportunità ghiotta in Champions League. Gli occhi del manager catalano sono diretti al momento sul talentuoso giocatore del Milan, che ha entusiasmato tutti nell’ultimo anno con prestazioni e gol da applausi. Inoltre, i rossoneri saranno impegnati in Europa League per il doppio confronto con il Manchester United.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez nel mirino del City

L’idea suggestiva di Pep Guardiola sarebbe quella di arrivare al terzino rossonero, Theo Hernandez, pronto a proseguire il suo percorso di crescita sotto la gestione Pioli. L’ex Real Madrid è diventato uno dei migliori d’Europa attirando così gli interessi delle big d’Europa, tra cui il Manchester City, con una valutazione vicina ai 50 milioni di sterline (circa 58 milioni di euro).

Al momento non ci sarebbero contatti ufficiali, ma l’idea potrebbe anche riservare sorpresa con l’inserimento di una contropartita gradita a Maldini. Il Milan è tornato ad essere protagonista in Italia e all’estero con prestazioni convincenti subito dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Gli scenari sono cambiati completamente con le altre big d’Europa che hanno iniziato a guardare nuovamente in casa rossonera.

Theo Hernandez, in primis, vorrebbe anche conquistare la convocazione con la Nazionale francese insieme al fratello Lucas, che attualmente milita con il Bayern Monaco. Il colpo del terzino francese passerà alla storia dopo il corteggiamento dello stesso Maldini, volato ad Ibiza due estati fa per convincerlo. Il Real Madrid l’ha lasciato andare molto facilmente così come ha fatto poi con Hakimi. Ora il City ci penserà sul serio con Pep Guardiola pronto ad affidarsi alla velocità e tecnica del terzino rossonero, voglioso di consacrarsi definitivamente come uno dei migliori al mondo.