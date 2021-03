Gli ottavi di Champions League hanno indirizzato i pensieri di mercato delle big: il Real Madrid deluso da un attaccante che è nel mirino del Milan

La settimana di Champions League ha indirizzato i pensieri di mercato delle big europee. Le eliminazioni di Barcellona e Juventus hanno occupato le prime pagine dei giornali, ma non sono gli unici dati emersi dalle sfide della massima competizione per club. Gli addetti ai lavori si sono concentrati in primis sulle performance dei singoli in ottica finestra estiva di calciomercato.

Calciomercato, Icardi delude il Real Madrid

Tra i nomi attenzionati dai top club ci sono i grandi attaccanti. Il Psg – che ha eliminato il Barcellona – ha messo in luce ancora una volta il talento di Mbappé, protagonista di sei gol e tre assist in sette partite di Champions League. A deludere, invece, è stato Mauro Icardi, apparso completamente avulso dal gioco di Pochettino. L’ex capitano dell’Inter ha confermato i segnali negativi del match d’andata, non riuscendo mai a rendersi pericoloso.

La deludente prestazione di Icardi non è passata inosservata agli occhi del Real Madrid, che segue l’argentino da ormai diverso tempo. Come riporta ‘Don Balon’, infatti il patron Florentino Perez non ha apprezzato quanto dimostrato dall’attaccante, tanto da toglierlo come obiettivo del mercato del club. Icardi, 28 anni e un contratto in scadenza nel 2024, rischia ora di perdere anche il posto da titolare a vantaggio di Kean.

Calciomercato Milan, niente Real per Icardi

Questa situazione potrebbe far sorridere il Milan, che segue Icardi già dai tempi dell’Inter. I rossoneri vogliono ringiovanire l’attacco rossonero, attualmente formato da giocatori esperti come Mandzukic ed Ibrahimovic. L’argentino – che conosce benissimo la Serie A – potrebbe rappresentare un’occasione, soprattutto se il Real Madrid si togliesse definitivamente dalla contesa.