Prestazione super di Franck Kessié all’Old Trafford che fa salire il prezzo del suo cartellino

Anche questa sera Franck Kessié ha dimostrato di essere l’anima del Milan. Nella super sfida di Europa League all’Old Trafford contro il Manchester United ha sfoderato una prestazione sontuosa, a conferma di una stagione fantastica che lo sta rendendo sempre più un giocatore completo e imprescindibile per Stefano Pioli.

Il suo gol, poi annullato per un precedente tocco di mano, è una perla che solo il Var ha oscurato. Avrebbe portato il Milan in vantaggio e probabilmente cambiato le sorti della partita. In una gara molto complicata Kessié è stato il punto di riferimento per i compagni, dimostrando la sua leadership anche in campo internazionale.

Calciomercato Milan, Chelsea e United su Kessié

La sua prestazione ha aumentato l’interesse delle big inglesi che da tempo lo monitorano per cercare di strapparlo al club rossonero. Proprio il Manchester United è una delle pretendenti al centrocampista ivoriano e dopo la gara di oggi certamente l’interesse non sarà diminuito.

Anche i rivali del Chelsea corteggiano Kessié e nei prossimi mesi potremmo assistere ad un testa a testa tra i due club inglesi. Il Milan non ha intenzione di privarsi del suo centrocampista migliore, anzi punta al rinnovo e difficilmente cederà ai corteggiamenti dei Red Devils e dei Blues a meno di un’offerta che tocchi i 50 milioni di euro. Allo stesso tempo, però, la chiamata di club di questo calibro potrebbe far vacillare anche uno come Kessié.