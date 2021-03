Il Milan di Stefano Pioli affronterà stasera il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer in occasione degli ottavi di finale di Europa League. I rossoneri tornano a respirare aria di grandi sfide in campo continentale e non solo. I Red Devils potrebbero infatti farsi avanti per una stella della squadra allenata da Stefano Pioli: le ultime di calciomercato



Il Milan di Stefano Pioli torna a respirare aria di grandi sfide in campo europeo e lo fa contro il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer in occasione dell’andata degli ottavi di finale di Europa League. I Red Devils riportano alla mente per il Diavolo ricordi gioiosi come quelli del 2007 dove, in semifinale, l’allora squadra di Ancelotti regolò la compagine di Sir Alex Ferguson e si portò in finale contro il Liverpool.

Oggi, sulle panchine di Milan e Manchester United, ci sono rispettivamente Stefano Pioli e Ole Gunnar Solskjaer. Entrambi, partiti con gli sfavori degli esperti, stanno facendo un lavoro straordinario e stanno riportando i due club alla ribalta del calcio europeo e mondiale. Per fare ciò, servono anche operazioni mirate in sede di calciomercato: attenzione infatti al nome di Ismael Bennacer per lo United.

Calciomercato Milan, offerto un centrocampista per Bennacer | Le ultime

Il Manchester United, per arrivare al cartellino di Ismael Bennacer, potrebbe mettere sul piatto il profilo di Fred, centrocampista centrale brasiliano valutato circa 25 milioni di euro dalla squadra britannica. Ballerebbero quindi diversi milioni nelle differenti valutazioni dei due giocatori: Bennacer viene infatti stimato dal Milan almeno 40 milioni di euro.

Lo United potrebbe però far leva sui continui problemi fisici del giocatore algerino ex Empoli per provare a tirare il prezzo con Maldini e soci, ma non è certo che un profilo come quello di Fred, in Premier League dall’estate di calciomercato del 2018 per la super cifra di circa 60 milioni di euro, sia quello adatto per la linea mediana del Diavolo di Stefano Pioli.