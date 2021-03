La Juventus potrebbe assicurarsi il nuovo bomber per la prossima stagione grazie ad un alleato speciale, Erling Haaland: servono 60 milioni

La Juventus deve ancora smaltire la delusione dell’uscita dalla Champions League maturata martedì sera contro il Porto. Nonostante la superiorità numerica per oltre mezz’ora nei tempi regolamentari e nei supplementari, i bianconeri sono stati eliminati dai portoghesi al termine dei 120 minuti.

Così la rimonta in campionato diventa il vero obiettivo, oltre alla vittoria in finale di Coppa Italia. Nel frattempo la società è già al lavoro per la prossima stagione, con uno dei reparti da rinforzare che è sicuramente l’attacco. A favorire l’arrivo del nuovo bomber in casa Juventus potrebbe essere un alleato a sorpresa, ovvero l’attaccante del Borussia Dortmund, Erling Haaland.

Calciomercato Juventus, Haaland al Chelsea favorisce l’arrivo di Werner: costa 60 milioni

Nella scorsa finestra estiva di calciomercato uno degli acquisti più importanti a livello europeo lo mise a segno il Chelsea, acquistando dal Lipsia il bomber Timo Werner. Il suo arrivo però non ha propriamente rispettato le aspettative, visto che in 37 partite giocate tra Premier League e coppe, l’attaccante tedesco ha messo a segno solamente 10 reti e 8 assist.

Sicuramente complice di questi numeri è il ruolo che ricopre nei ‘Blues’, dove gioca più esterno che prima punta. Così, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Don Balon’, il presidente Abramovich sembrerebbe non essere convinto delle prestazioni dell’attaccante, e starebbe pensando di rinforzare l’attacco con il clamoroso acquisto di Erling Haaland, bomber che con la maglia del Borussia Dortmund sta sorprendendo tutta Europa a suon di gol. L’occasione potrebbe così arrivare per la Juventus, intenta a rinforzare il reparto offensivo in maniera importante. I bianconeri potrebbero così puntare all’acquisto proprio di Timo Werner, valutato circa 60 milioni di euro. Un acquisto di grande importanza che porterebbe l’attacco bianconero a vantare un bomber di caratura internazionale.