Dopo l’eliminazione cocente dalla Champions League, è tempo di programmare per la Juventus: deciso il futuro di Paratici così come quello di Pirlo

Giorni intensi in casa Juventus dopo la cocente eliminazione dalla Champions League. Il club bianconero è alle prese con una nuova programmazione in vista delle prossime stagioni. Anche l’allenatore bresciano, Andrea Pirlo, è stato criticato duramente dopo l’addio alla massima competizione europea riservata ai club. Il suo futuro, però, è già segnato così come quello di Fabio Paratici.

Calciomercato Juventus, Paratici ancora insieme a Pirlo

Come svelato dall’edizione odierna di “Tuttosport” il presidente Andrea Agnelli non avrebbe in mente una rivoluzione, che qualcuno preannunciava subito dopo l’uscita dalla Champions. Lo stesso numero uno della società bianconera dovrebbe confermare l’area Football arrivando rapidamente ai rinnovi di Fabio Paratici, Federico Cherubini e Pavel Nedved. Il progetto tecnico bianconero continuerà con gli stessi profili di primissimo livello per cercare così di tornare ad avere successo anche a livello internazionale.

Stessa sorte toccherà ad Andrea Pirlo, che è reduce dalla sua prima stagione da allenatore dopo l’abilitazione a Coverciano di inizio anno. Non ci sarà alcuna rivoluzione, ma soltanto il futuro di Cristiano Ronaldo resterà in bilico attualmente con il contratto del campione portoghese in scadenza nel giugno 2022. Gli annunci arriveranno in tempi brevi per rasserenare gli animi anche dei tifosi bianconeri che, a causa della pandemia ancora in corso, non possono far sentire il loro affetto a Buffon e compagni.

La Juventus continua a lavorare in ottica futura per arrivare così a confermare i propri dirigenti insieme all’attuale allenatore. Il percorso insieme a Pirlo continuerà ancora per tornare ad essere protagonisti, proprio come quando lo stesso tecnico bresciano scendeva in campo in maglia bianconera. Per lui due finali perse sotto la gestione Allegri contro Barcellona e Real Madrid.